TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak - Son Dakika

TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak

14.04.2021 14:27
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak, System.String[]

TR82 Bölgesinde ihracata yönelik taleplerin artması sonrasında harekete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işletmelerin bilinçli ihracat yapmalarına destek sağlamak amacıyla "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri düzenledi.

TR82 Bölgesinde ihracata yönelik taleplerin artması sonrasında harekete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işletmelerin bilinçli ihracat yapmalarına destek sağlamak amacıyla "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri düzenledi.

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerleri serisi kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren işletme yöneticileri "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri ile buluştu. KUZKA tarafından düzenlenen serinin altıncı seminerinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Kolay İhracat Platformu 2.0"ın işletmelere kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üç ilin işletme temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği çevrim içi ortamdaki seminerde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Şubesi Uzmanı Burcu Banu Başal, platform üzerinden ihracatçılara sunulan "ihracat kokpiti, akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritası, sektörler, ülkeler, eğitim, dış ticaret mevzuatı ve bilgi havuzu" hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

"İşletmelerimiz daha bilinçli ihracat yapacak"

Seminer hakkında katılımcılara bilgi veren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Bu seminerimiz Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı başlığı altında gerçekleştirdiğimiz altıncı seminerimiz. Daha önceden "Yalın Üretim, Aile Şirketi Anayasası, Enerji Verimliliği ve İhracat gibi başlıklarda seminerlerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile de bir ihracat bilgilendirme semineri yaptık. Şimdi de Ticaret Bakanlığımızın "Kolay İhracat Platformu 2.0" ın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. İhracatçılarımızın yakından tanıdığı platform aslında 22 Mart tarihinde Ticaret Bakanımızın tanıtımı ile hizmete sunulmuştu. Böylece platformun daha önceki versiyonu yapay zeka destekli hale getirilerek 2.0 versiyonuna geçilmiş oldu. Bu platform yapay zeka desteği sayesinde ihracatçıların ihracat konusunda bilinçlenmelerini ve bu alanda ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunuyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığımız ihracat yapmak isteyenlerin işini son derece kolaylaştıran bir platformu sektörümüzün hizmetine sunmuş oldu." dedi.

"Platformu ihracatçılar kullandıkça geliştirilecek"

Seminerde "Kolay İhracat Platformu 2.0" ı ihracatçılara tanıtan Ticaret Bakanlığı Uzmanı Burcu Banu Başal da yapay zeka desteği sayesinde ihracatçıların birçok hizmeti alabildiği platformda yer alan "İhracat kokpiti, akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritası, sektörler, ülkeler, eğitim, dış ticaret mevzuatı ve bilgi havuzu" hakkında bilgiler verdi. Başal platformun sürekli geliştiğine dikkat çekerek "Amacımız tüm ihracatçıların bu platformu kullanmalarıdır. Platform bu anlamda kullanıldıkça yapay zeka desteği sayesinde daha da gelişiyor. Platformun ikinci faz çalışmaları kapsamında yani 2.0 versiyonunda yeni birçok modül eklendi. Bu platformun amacı Türkiye'de 90 bin ihracatçıya ve ihracat yapmak isteyenlere ihtiyacı olan bütün hizmetlere tek bir noktadan ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak da ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından sürekli güncellenmektedir. Bu anlamda platformu online ücretsiz bir ihracat danışmanı olarak da düşünebilirsiniz. Dünya üzerindeki örnekleri ile kıyaslandığında ise bizim platformumuz güncel veri kalitesi ve kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde öne çıkmaktadır. Bu anlamda yurt dışı örneklerinin çok daha ilerisinde olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Platform ulusal ve uluslararası veri tabanlarıyla entegre çalışıyor"

Başal sözlerini şöyle sürdürdü: "Platform 190 ülke için 25 farklı veri kaynağından, 10'un üzerinde ulusal ve uluslararası veri tabanıyla entegre çalışan bir sistemdir. Bu anlamda kullanımı kolaylaştıran bir entegrasyonu var. Örnek olarak MERSİS ile entegre çalışıyor. Bu sayede kurumsal ve bireysel giriş imkanı sağlıyor. Kurumsal kullanım için MERSİS'te kayıtlı firma yetkilisi bilgilerini kullanarak platforma giriş yapabiliyorsunuz. Böylece kullanıcı adı, şifresi ve platforma ayrıca bir üyelik yapmadan Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet şifresi ile giriş sağlanabiliyor. Yine devlet destekleri platformu ile entegre çalışıyor. Teknik engelle entegre edilmiş durumdadır. Ürününüzle ilgili teknik bir engel var ise buradan görebiliyorsunuz. Yine ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımıza kolaylık sağlıyor. GTIP kodu bilmeyen yeni ihracatçılarımıza ürün adını girdiklerinde sistem ürün kodunu getiriyor. Platform ulusal ve uluslararası sistemler ile entegre çalıştığı için ihracatçılarımıza en güncel ve en doğru bilgilerin de aktarılması sağlanmış oluyor. Bu sayede de ihracatçılarımızın doğru pazarları bulmaları için sistem tarafından öneriler yapılıyor. Başlangıçta oluşturulan 6 modül daha sonra ikinci faz kapsamında geliştirildi. Bunlara akıllı ihracat modülü, pazara giriş haritası modülü, ülke sayfası, sektör sayfası, ihracat kokpiti ve mevzuat modülü eklendi. Bunların hepsi ihracatçılarımız gerçekten işini kolaylaştıran modüller. İhracatçımız platformu kullandıkça sistemin faydasını daha çok hissedecekler diye düşünüyoruz."

Çevrim içi seminer yapılan tanıtım sunumunun ardından katılımcıların platforma ilişkin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Platformun kullanımı ile ilgili bilgi almak isteyen ihracatçılara yönelik olarak da https://www.kolayihracat.gov.tr/ uzantılı platformda yer alan eğitici tanıtım videolarından yararlanma imkanı sunulmaktadır. - KASTAMONU

TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak
TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak

Yapay Zeka, Kastamonu, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz" Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: Üç sporcu hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: Üç sporcu hastaneye kaldırıldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük

Son Dakika Haberleri
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:55 İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu
15:50 Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi
15:46 Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
15:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il
15:24 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı
15:20 Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü
15:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
Son Dakika: Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası verdi Son Dakika: Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası verdi         
15:55
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi         
15:51
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kilit isimlerinin başına ödül koydu ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kilit isimlerinin başına ödül koydu         
15:23
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı         
14:02
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak         
13:38
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi         
12:00
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 16:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei