TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu yayında - Son Dakika

TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu yayında

17.12.2020 14:43
TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu yayında, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı kalkınma ajansları teması olarak belirlenen "kaynak verimliliği" kapsamında, bölgesindeki üretim süreçlerinin kaynak verimliliği unsurları açısından mevcut durumunu ve potansiyel gelişme alanlarını tespit...

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı kalkınma ajansları teması olarak belirlenen "kaynak verimliliği" kapsamında, bölgesindeki üretim süreçlerinin kaynak verimliliği unsurları açısından mevcut durumunu ve potansiyel gelişme alanlarını tespit etmek amacıyla TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu'nu hazırladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile iş birliği ile hazırlanan rapor, kamu kurumlarının ve iş dünyası temsilcilerinin katkıları, araştırma ekibi ve ajans uzmanlarının özverisi ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayacak şekilde anket ve görüşmelere dayalı saha araştırması ile tamamlandı.

Raporun hazırlandığı dönem bütün dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgını ile mücadele dönemine denk gelmiş olmakla birlikte detaylı analizleri içeriyor.

İhtiyaç analiz raporunda; bölgenin kaynak verimliliği açısından potansiyel taşıdığı ve bölgedeki tüm endüstrileri ve işletmeleri içerecek şekilde kaynak verimliliği programlarının oluşturulması gerektiği değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra üretim-tüketim yaklaşımlarının değiştirilmesinin de bölge için önemli bir çalışma ortamı sağlayacağı; eğitim ve projelerle desteklenen kaynak verimliliği aktivitelerinin yaygınlaştırılması ve bütün bölgede uygulanabilir hale getirilmesi öneriliyor.

Raporda ayrıca, uygulamaya geçirilecek kaynak verimliliği süreçleri, TR83 Bölgesi'nin ekonomik gelişimini ve büyümesini destekleyecek ve küresel iklimin korunmasına da katkı sağlayacak bir unsur olarak ortaya koyuluyor.

TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu'na Kalkınma Kütüphanesi ve OKA kurumsal web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. - SAMSUN

TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu yayında

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği İhtiyaç Analizi Raporu yayında - Son Dakika Ekonomi


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