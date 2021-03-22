TR83 Bölgesi'nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu - Son Dakika

TR83 Bölgesi'nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu

22.03.2021 15:46
TR83 Bölgesi'nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi'nde işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi'nde işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, bugün yayınlanan İşgücü İstatistikleri'nden yararlanarak, "TR83 Bölgesi İşgücü İstatistikleri, 2020" konusunda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre, TR83 Bölgesi'nde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 3 bin kişi azalarak 91 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. TR83 Bölgesi, yüzde 8,3 oran ile 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu dördüncü bölge oldu. TR83 Bölgesi'nde tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. TR83 Bölgesi bu oran ile tarım dışı işsizlik oranının en düşük olduğu altıncı bölge oldu.

İstihdam oranı yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti

TR83 Bölgesi'nde 2020 yılında istihdam edilenlerin oranı bir önceki yıla göre 3,5 puanlık düşüşle yüzde 45,9 oranında gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre 42 bin kişi azalarak 1 milyon 4 bin kişiye düştü.

İstihdam edilenlerin yüzde 44,6'sı hizmet sektöründe gerçekleşti

TR83 Bölgesi'nde 2020 yılında istihdam edilen toplam 1 milyon 4 bin kişinin yüzde 37,6'sı tarım, yüzde 17,8'i sanayi, yüzde 44,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünün bir önceki yıla göre istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,6 puan artarken tarım sektörünün payı ise 0,8 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti

TR83 Bölgesi'nde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında bir önceki yıla göre 3,8 puan azalarak yüzde 50 oldu. TR83 Bölgesi bu oran ile 26 bölge arasında en yüksek işgücüne katılma oranına sahip 11'inci bölge oldu. - SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, İşsizlik, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TR83 Bölgesi'nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu - Son Dakika Ekonomi


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