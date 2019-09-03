Son Dakika Haberleri: TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı
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TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı

3 saat önce

2019 yılı Ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesinde (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2003-100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı.

TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı, System.String[]

2019 yılı Ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesinde ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2003-100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ağustos ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi için bilgilendirme yaptı.


TÜFE aylık değişim oranı TR83 Bölgesinde yüzde 0,39 arttı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesi'nde 2003-100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21 oranında artış gerçekleşti.


TR83 Bölgesi'nde aylık bazda en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda gerçekleşti


2019 yılı Ağustos ayında ana harcama gruplarına göre, TR83 İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 20,15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,88 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 0,69 ile eğlence ve kültür grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla yüzde 2,16 ile ulaştırma ile ve yüzde 1,81 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler grupları oldu.


TR83 Bölgesi'nde fiyatı en çok artan ürün salatalık oldu


TR83 İstatistiki Bölgesi'nde 2019 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler salatalık (yüze 19,12), doğal gaz (yüzde 15,96) ve yumurta (yüzde 13,15) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler çarliston biber (yüzde 35,75), kuru soğan (yüzde 24,21) ve tavuk eti (yüzde 15,49) oldu. - SAMSUN

Amasya, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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