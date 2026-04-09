TRA2 Bölgesi’nde kurumlar arası iş birliği için önemli adım

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ORTAK PROJELER MASAYA YATIRILDI

TRA2 Bölgesi’nde ( Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel kalkınma hedeflerini ortak akılla ilerletmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine yeni atanan Halil İbrahim Güray öncülüğünde yürütülen programda, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca da heyete eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında tarım, sanayi, turizm ve bölgesel kalkınma alanlarında yürütülen mevcut projeler ile bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım fırsatları ele alındı. Programın ilk durağı Ağrı olurken, Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ardından Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile görüşmeler gerçekleştirilerek iş birliği imkanları değerlendirildi.

VALİLİKLER VE ÜNİVERSİTELERLE KOORDİNASYON ARTIRILIYOR

Heyet daha sonra Iğdır’da Vali M. Fırat Taşolar ve Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haktan Sevinç ile bir araya gelerek bölgesel kalkınma odaklı projeleri değerlendirdi. Programın devamında Serhat Kalkınma Ajansı merkezinde düzenlenen toplantıda birim başkanlarının katılımıyla ortak çalışma alanları masaya yatırıldı.

Kars’ta Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger ile gerçekleştirilen görüşmelerde şehirlerin kalkınma öncelikleri ele alınırken, Ardahan’da Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile yapılan toplantıda sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. Ayrıca Ardahan Yatırım Destek Ofisi ziyaret edilerek sahadaki çalışmalar yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyaret programının, bölgedeki kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması açısından önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Haber: Servet Aslan