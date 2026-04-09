TRA2 Bölgesi’nde kurumlar arası iş birliği için önemli adım

09.04.2026 11:38
TRA2 Bölgesi’nde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla DAP öncülüğünde kapsamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da yapılan görüşmelerde kalkınma projeleri ele alındı. Program, bölgesel koordinasyonun artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesine önemli katkı sağladı.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ORTAK PROJELER MASAYA YATIRILDI

TRA2 Bölgesi’nde ( Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel kalkınma hedeflerini ortak akılla ilerletmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine yeni atanan Halil İbrahim Güray öncülüğünde yürütülen programda, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca da heyete eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında tarım, sanayi, turizm ve bölgesel kalkınma alanlarında yürütülen mevcut projeler ile bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım fırsatları ele alındı. Programın ilk durağı Ağrı olurken, Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ardından Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile görüşmeler gerçekleştirilerek iş birliği imkanları değerlendirildi.

VALİLİKLER VE ÜNİVERSİTELERLE KOORDİNASYON ARTIRILIYOR

Heyet daha sonra Iğdır’da Vali M. Fırat Taşolar ve Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haktan Sevinç ile bir araya gelerek bölgesel kalkınma odaklı projeleri değerlendirdi. Programın devamında Serhat Kalkınma Ajansı merkezinde düzenlenen toplantıda birim başkanlarının katılımıyla ortak çalışma alanları masaya yatırıldı.

Kars’ta Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger ile gerçekleştirilen görüşmelerde şehirlerin kalkınma öncelikleri ele alınırken, Ardahan’da Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile yapılan toplantıda sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. Ayrıca Ardahan Yatırım Destek Ofisi ziyaret edilerek sahadaki çalışmalar yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyaret programının, bölgedeki kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması açısından önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Haber: Servet Aslan

Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için devlet harekete geçti
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için devlet harekete geçti
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
