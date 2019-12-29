Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika

Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi

6 saat önce

Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in açıklamalarının Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğunu belirtti.

Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi, System.String[]

Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in açıklamalarının Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğunu belirtti.

Trablus Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şilluris'in açıklamaları kınanırken bunların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesi, yatırım ve mevduatların geri çekmesi de dahil olmak üzere bu konuda tüm yetkilerin hükümete verilmesi talebinde bulundu.

Ayrıca açıklamada, Rum Kesimi'nin müdahalesinden Avrupa Parlamentosu ve BM Güvenlik Konseyi sorumlu tutuldu.

Tobruk'taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulunmuştu.

Rum Meclis Başkanı Şilluris ve Salih arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Meclis Başkanı, Güney Kıbrıs, Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
10:16 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika
10:15 ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
10:15 Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu - Son Dakika
10:15 Yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeden yakalandı - Son Dakika
10:11 Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 10:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]