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Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsüne teknik ekipman desteği

6 saat önce

Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerin ve eğiticilerin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen profesyonel kamera ve diğer teknik ekipmanlar enstitüye teslim edildi.

Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsüne teknik ekipman desteği, System.String[]

Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerin ve eğiticilerin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen profesyonel kamera ve diğer teknik ekipmanlar enstitüye teslim edildi.


TİKA ve Libya Eğitim Bakanlığı işbirliğinde mesleki eğitim alanındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere ülkemizin mesleki eğitim alanında sahip olduğu tecrübe birikiminin Libya'ya aktarılması amacıyla bir dizi teknik işbirliği projesi hayata geçirildi. TİKA, AA ve TRT işbirliğinde hayata geçirilen medya eğitimleri projeleri kapsamında 9 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "kameramanlık", "ışık yönetmenliği", "ses yönetmenliği" ve "görsel medya bilişim teknolojileri" eğitimlerine Libya Eğitim Bakanlığı Teknik ve Mesleki Eğitim Ulusal Kurulu tensipleriyle Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsü'nden 5 öğretim görevlisi katılmıştı. Bu eğitimlerin devamı niteliğinde profesyonel kamera ve diğer teknik ekipmanlar enstitüye teslim edildi. Proje kapsamında ilerleyen günlerde Türkiye'den Libya'ya gidecek bir eğitici rehberliğinde medya alanında mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanıyor. - ANKARA

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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