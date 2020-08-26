Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi - Son Dakika

Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in petrole uyguladığı blokajı ve kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in petrole uyguladığı blokajı ve kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

Libya bayraklarıyla başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nu destekleyen sloganlar attı.

Hafter'in Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları kınayan göstericiler, Hafter yanlısı grupların yaklaşık 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı kaldırmasını istedi.

Göstericiler, "Katil Hafter oyunun dışında tutulmalıdır", "Trablus kırmızı çizgimizdir", "Petrol tesisleri açılsın", "Elektrik sorunu çözülsün", "Hafter yanlılarına geçit yok", "Meşru hükümete evet" ve Öfke Volkanı Operasyonunu kastederek "Volkan henüz sönmedi" yazılı dövizler taşıdı.

Önceki gün Trablus'ta yapılan gösterilerdeki şiddet eylemleri ve provokasyonları da kınayan göstericiler, askeri vesayete karşı Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete ve Libya devrimine desteklerini gösterdi.

Meşru taleplere destek, askeri vesayete tepki

Meydandaki göstericiler, ülkede giderek ağırlaşan yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hükümete çağrı yaparak, anayasanın değiştirilmesi, hükümetin bakanlıklarda reform yapmasını ve yolsuzluğa karışan devlet görevlilerinden hesap sorulmasını istedi.

Trabluslu kadın gösterici İntisar Racihi (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya gelme amacını şöyle anlattı:

"Biz burada elektrik, su ve maaş gibi meşru taleplerimiz için toplandık. Ancak diğer yapılan protestolardaki gibi yakıp yıkarak değil. Herhangi bir şahsiyeti değil meşru yönetimi destekliyoruz. 2011'den beri bu haklarımız için meydanlardayız. Ancak (devrik diktatör Muammer Kaddafi'nin oğlu) Seyf'i ve Hafter'i isteyenlere karşı canımız pahasına 'hayır' diyoruz. Bu artık imkansızdır."

Türkiye'nin Libya hükümetine verdiği destekten de övgüyle söz eden Racihi, şöyle devam etti:

"Türkiye kahramanca bir rol oynadı ve Libya'nın yanında yer aldı. Türkiye siyasi, askeri ve bilimsel gelişmişliğe sahip medeni bir ülke. Türkiye buraya Libya'yı sömürmek için değil, Libya halkını zalime karşı korumak için geldi. Bu zalim (Hafter) evleri yaktı, sivil yerleşimlere mayınlar döşedi. Bu yüzden Türkiye'ye çok selam ediyoruz."

"ABD 'dur' deseydi Hafter dururdu"

Hafter'e bağlı milislerin petrol tesis ve limanlarını kapatmasına tepkisini dile getiren Libyalı aktivist İsam Zubeyr (59) de ABD'nin ve batılı güçlerin bu konuda Hafter'e gerçek bir tepki göstermediklerini aktardı.

Libya petrolünün, "ABD ve sömürgeci güçlerin elinde bir oyuncak" olduğunu söyleyen Zubeyr, bu güçlerin Libya politikası hakkında şöyle konuştu:

"Bu güçler başkent Trablus'a saldırılar yapılırken neredeydi? Petrol sahaları kapatılırken neredeydi? Şimdi ise insanlıktan ve Libya halkının geçim kaynağından söz ediyorlar. ABD yönetimi ve ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin son birkaç haftadır petrol hakkında yaptığı açıklamalardan hiçbir yaptırım çıkmadı, Hafter'in durması için güçlü bir tepki koymadı. 'Dur' deseydi Hafter dururdu. Çünkü o Allah'tan değil Amerika'dan korkar. Zaten (Hafter) ABD vatandaşı. ABD, ülkedeki çekişmenin devam etmesini, Türkiye ile Libya arasındaki dayanışmanın da devam etmemesini istiyor."

Trablus'ta ağırlaşan yaşam şartları ve protestolar

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda pazar günü toplanan yüzlerce kişi, elektrik ve su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğa tepki göstermek için barışçıl gösteriler düzenlemiş, bazı grupların çevredeki araçlara zarar vermesi üzerine güvenlik güçleri göstericileri dağıtırken, protestoculara ateş açılmıştı.

Açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı açıklayan Libya İçişleri Bakanlığı, göstericilere ateş açanların güvenlik güçlerine "sızdırılmış" kişiler olduğunu ve bunların tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Trablus başta olmak üzere Libya'nın tüm şehirlerinde halk, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri, uzun yakıt kuyrukları ve yaşanan iç göçle birlikte artan hayat pahalılığı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sorunlarla boğuşuyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da milislerine Trablus'a saldırı emri vermiş, 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter yanlısı grupların Libya'nın doğusundaki petrol tesislerini 18 Ocak'tan bu yana kapalı tutması sonucu ülke ekonomisi 8 milyar dolardan fazla zarara uğradı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 00:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye "Hamas" yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı         
19:51
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı         
19:32
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:43
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı         
15:47
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi         
15:15
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır         
10:24
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış         
10:21
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 01:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei