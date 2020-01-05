Trablus'ta askeri okula saldırı: 30 ölü - Son Dakika
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Trablus'ta askeri okula saldırı: 30 ölü

7 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları tarafından bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları tarafından bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine destek veren yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadaba bölgesinde bir askeri okula düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin çoğunun okulda eğitim gören öğrenciler olduğunu aktardı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, askeri okula düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. Saldırının ardından Trablus'ta sokağa çıkan halk, Şehitler Meydanında toplanarak Hafter'e destek veren ülkelere tepki gösterdi. Çok sayıda kişi slogan atarak Hafter'in bir savaş suçlusu olduğunu vurguladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Trablus'ta askeri okula saldırı: 30 ölü

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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