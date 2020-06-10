Trablus'ta darbeci Hafter'in bıraktığı mayınlar patladı: 7 ölü - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin farklı bölgelere bıraktığı mayınların patlaması sonucu 4'ü sivil 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un farklı bölgelerinde darbeci General Hafter milislerin bıraktığı bazı mayınların patlaması sonucu 4'ü sivil, 3'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haşimi, patlamalarda 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

Öte yandan darbeci Hafter milislerin Trablus ve çevresindeki bölgelere yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu şu ana kadar en az 60 kişi hayatını kaybetti. Hafter milislerinin Trablus'tan kaçarken sivillere ait ev ve bahçelere tuzaklar ve mayınlar yerleştirdiği ortaya çıktı.

(İHA)