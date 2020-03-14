Trablus'ta düzenlenen saldırıda Hafter'e bağlı 20 kişi öldü - Son Dakika
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Trablus'ta düzenlenen saldırıda Hafter'e bağlı 20 kişi öldü

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'un güneyindeki Remle bölgesine başlattığı saldırıda 20 milis hayatını kaybetti.

Trablus'ta düzenlenen saldırıda Hafter'e bağlı 20 kişi öldü, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'un güneyindeki Remle bölgesine başlattığı saldırıda 20 milis hayatını kaybetti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Trablus'un Remle bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığını ve UMH güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu ise Hafter'in saldırısında 4 silahlı aracın yok edildiğini belirterek "Remle ve Ayn Zara'daki çatışmalarda en az 20 paralı askeri etkisiz hale getirdik." dedi.

Kununu, Hafter milislerinden bir kişinin de sağ olarak ele geçirildiğini aktardı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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