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Trablus'ta Fethi Başağa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Trablus'ta Fethi Başağa karşıtı gösteri düzenlendi

12.02.2022 11:52

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, Libya'nın başkenti Trablus'ta yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, Libya'nın başkenti Trablus'ta yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkentteki tarihi Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalı vatandaşlar, "Tehditlere hayır, seçimlere evet", "Ulusal Birlik Hükümeti'ne evet", "Halk parlamentonun düşmesini istiyor", "Milletvekilleri istifa etmeli" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan sosyal aktivist Ömer Bara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Şubat 2011'de Libya'da gerçekleşen devrimin demokrasi ve ifade özgürlüğü ortamını sağladığını söyledi.

Eski yönetime geri dönmek istemediklerini belirten Bara, şu ifadeleri kullandı:

"Dün parlamentoda yaşananlar tiyatroydu ve paralel bir hükümet ortaya çıkardılar. Kimsenin paralel bir hükümete ihtiyacı yok. Paralel bir hükümet kurmakla beraber tekrar başa dönmüş olduk. Aradan geçen 8-10 yıllık uzun sürenin ardından biz, Libya'nın kaynaklarını tüketmekten başka bir şey yapmadık."

Eski Libya Kültür ve Sivil Toplum Bakanı Habib Muhammed el Emin de değişim gerçekleşene kadar Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalıların meydanı terk etmemesi gerektiğini söyledi.

Emin, "Libyalılar ne istiyor? Libyalılar seçim istiyor. Libyalılar demokrasi istiyor. Libyalılar bir generalin oğlu veya bir albayın oğlu için kanunlar yapmak istemiyor. Libya'da özgür insanlar ve kadınlar var. Biz başka türlü 17 Şubat Devrimi'ne ihanet etmiş oluruz. Bir generalin veya başka ülkelerin başkentlerinin bizi yönetmesi istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubatta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Meclisi'nin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Trablus'ta Fethi Başağa karşıtı gösteri düzenlendi
Trablus'ta Fethi Başağa karşıtı gösteri düzenlendi
Trablus'ta Fethi Başağa karşıtı gösteri düzenlendi

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Temsilciler Meclisi, Başbakan, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trablus'ta Fethi Başağa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika


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