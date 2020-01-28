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Trablus'ta okul bahçesine saldırı: Ölü ve yaralılar var
7 saat önce
Libya'nın başkenti Trablus'ta gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, bir okulun bahçesine saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
Libya'nın başkenti Trablus'ta gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, bir okulun bahçesine saldırı düzenledi.
Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Hadba bölgesindeki düzenlediği saldırıda attıkları havan mermisi bir okulun bahçesine düştü. Libya merkezli Ean Libya gazetesindeki haberde, saldırıda 4 çocuk hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
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