Trablus'ta okul bahçesine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Libya'nın başkenti Trablus'ta gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, bir okulun bahçesine saldırı düzenledi.

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Hadba bölgesindeki düzenlediği saldırıda attıkları havan mermisi bir okulun bahçesine düştü. Libya merkezli Ean Libya gazetesindeki haberde, saldırıda 4 çocuk hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.