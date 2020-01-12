Trablus'taki çatışmalar sonucu inşaat projeleri askıya alındı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar nedeniyle, Türk inşaat şirketlerinin de aralarında bulunduğu birçok şirket, projelerini durdurmak zorunda kaldı.



Çatışmaların yaşandığı Libya'da hakim olan güvensiz ortam nedeniyle aralarında Türk şirketlerin de bulunduğu çok sayıda inşaat şirketi, projelerini askıya almak zorunda kaldı. Alt yapının da hasar gördüğü ülkede, şirketler Libya pazarındaki projelerine ara verdi. Libya'daki çatışmalar öncesinde ülkedeki Türk projelerin maliyeti 28.9 milyar dolarken, şiddetli çatışmalar nedeniyle bu miktar 19 milyar dolara kadar düştü. - TRABLUS