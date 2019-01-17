Son Dakika Haberleri: Trablus'taki Çatışmalarda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Trablus'taki Çatışmalarda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

29 dakika önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 10 kişi öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 kişi yaralandı.

Trablus'taki Çatışmalarda 10 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 10 kişi öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 kişi yaralandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus'ta ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulunulmuştu.

Açıklamada, Trablus'un güney kesimlerinde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiği, olayların tırmanması karşısında seyirci kalınmayacağı, gerekli tüm tedbirlerin alınacağı aktarılmıştı.

4 aylık ateşkes sona erdi


Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.


Çatışmalar Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde aralıklarla devam ediyor.


Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.


115 kişi ölmüştü


Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.


UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.


UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.


Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.


Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Libya, Trablus, Güncel
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