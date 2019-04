Trablus'taki Hakimiyet Savaşı Havaalanları Üzerinden Yürütülüyor

VELİD ABDULLAH - Libya 'da General Halife Hafter komutasındaki güçlerin, başkent Trablus 'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerle aralarında bir haftadır süren hakimiyet savaşı, havaalanları üzerinden yürütülüyor.Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 'da saldırı emri vermesinin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor.Çeşitli bölgelerde yoğunlaşan çatışmalar kapsamında Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grup ile UMH'ye bağlı güçler arasında havalimanları üzerinden hakimiyet savaşı yaşanıyor.Libya'daki milis güçler arasında 2014'te çıkan çatışmalarda ağır hasar gören ve yaklaşık 5 yıldır işlemeyen Trablus Uluslararası Havalimanı, başkente ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından stratejik önem arz ediyor.Etrafında hem Hafter güçlerinin hem UMH'ye bağlı birliklerin konuşlandığı havalimanı, birkaç gündür taraflar arasında sık sık el değiştiriyor. İki taraftan da havalimanında kontrolü sağladıklarına dair haberler geliyor.Tarafların bazen sadece birkaç saatlik üstünlük sağladığı havalimanı şu an UMH'ye bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Havalimanı çevresinde vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar sürüyor.Hafter güçleri bir haftadır süren çatışmalarda Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı olan UMH'nin kontrolündeki Mitiga Uluslararası Havalimanı da hedef alıyor.Hafter güçlerinin önceki gün Mitiga'ya ilk kez düzenlediği hava saldırısının ardından havalimanındaki yolcular tahliye edildi ve seferler bir süre durduruldu.UMH'ye bağlı birlikler ise Hafter güçlerinin konuşlandığı Vatiyye Hava Üssü'nü hedef aldı.Taraflar havaalanları üzerinden savaşı kazanmayı amaçlıyorHavalimanları üzerindeki hakimiyet mücadelesi, çatışmaların mihenk taşı olarak görülürken uzmanlar her iki tarafın da buralarda üstünlük sağlayarak savaşı kazanmayı amaçladığına işaret ediyor.Libya İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Nasır el-Hevari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaalanları ve hava üslerinin iki taraf için de zayıf nokta olduğunu, iki tarafın da buralar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını belirtti.Buralarda yaşanan çatışmaların savaşı kazanmak için her türlü yolu kullanma aracı olduğunu kaydeden Hevari, savaşı bir taraf kazanıncaya ya da savaşın sona ermesi için uluslararası toplum müdahale edinceye dek tarafların buralara yoğunlaşacağını aktardı.Hevari ayrıca, UMH'nin ve Hafter'in elinde uzun süreli bir savaş için yeterli güç ve teçhizatın bulunduğuna dikkati çekti.Libya uzmanı Mısırlı siyasi analist Kamil Abdullah da havaalanları üzerinden yaşananların, tarafların karşı tarafın "belini bükme" çabası olduğunu söyledi.Hafter'in havaalanlarına saldırılarla zafer kazanmayı amaçladığına işaret eden Abdullah, "Hafter, kolay teslim olmayacak. Şu anki saldırılarıyla uluslararası baskılar altında güvenli bir çıkış bulmayı ya da zafer kazanmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.