Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu - Son Dakika
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Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar yeniden durduruldu.

Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar yeniden durduruldu.

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin saldırılarının ardından havalimanında uçuşların tekrar askıya alındığı belirtildi.

Trablus merkezli Ahrar TV kanalı, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Havalimanındaki uçuşlar, bu saldırıyla birlikte şubat ayından bu yana yedinci kez durdurulmuş oldu.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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