Son Dakika Haberleri: Trablus'taki Mitika Havalimanı'nda seferler geçici olarak durduruldu
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Trablus'taki Mitika Havalimanı'nda seferler geçici olarak durduruldu

1 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'nda, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının saldırısının ardından seferler kısa süreliğine askıya alındı.

Trablus'taki Mitika Havalimanı'nda seferler geçici olarak durduruldu, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'nda, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının saldırısının ardından seferler kısa süreliğine askıya alındı.
Mitika Havalimanı idaresinin Facebook sayfasında yapılan açıklamaya göre, Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının bombardıman yapmasının ardından seferler geçici olarak durduruldu.
Öte yandan Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, havalimanına yönelik düzenlenen bombardımanın insansız hava araçlarının yönetim merkezini hedef aldığını aktarmıştı.
Trablus'taki Mitika Havalimanı, uçuşların yapılabildiği tek sivil havalimanı olmasından dolayı herhangi bir aksamada, seferlerin 200 kilometre doğudaki Misrata Havalimanı üzerinden gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Emekli asker Halife Hafter, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:32 Kaynak: AA
Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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