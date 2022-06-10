Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi - Son Dakika
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Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi

10.06.2022 01:09
Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi

Libya'nın başkenti Trablus'ta faaliyet gösteren silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile Libya'daki siyasi krize dair görüşme gerçekleştirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta faaliyet gösteren silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile Libya'daki siyasi krize dair görüşme gerçekleştirdi.

El Wasat sitesinin haberine göre, Fas'ın Suhayrat kentinde yapılan görüşmede, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen Fethi Başağa arasında yaşanan siyasi krize dair çözüm önerileri ele alındı.

Silahlı grup liderleri, Libya'daki siyasi krize çözüm önerisi olarak Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin 2022 yılının sonuna kadar görevine devam etmesini ve bu durumun seçimlerin yapılması için iyi bir başlangıç teşkil edebileceğini sunduğu kaydedildi.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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Kaynak: AA

Dibeybe, Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi - Son Dakika

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