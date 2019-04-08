Son Dakika Haberleri: Trablus'taki Siviller Kapana Kısıldı"

Trablus'taki Siviller Kapana Kısıldı"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen perşembe General Halife Hafter'in ele geçirmek için saldırı başlattığı Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 bin 200 sivilin yerinden edildiğini, bazı çatışma bölgelerinde ise sivillerin kapana kısıldığını duyurdu.

Trablus'taki Siviller Kapana Kısıldı
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen perşembe General Halife Hafter'in ele geçirmek için saldırı başlattığı Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 bin 200 sivilin yerinden edildiğini, bazı çatışma bölgelerinde ise sivillerin kapana kısıldığını duyurdu.

OCHA'nın Libya'daki duruma ilişkin yayımlandığı raporda, Trablus çevresinde devam eden çatışmalardan dolayı sivillerin hayatından endişe duyulduğu aktarıldı.

Raporda, 4 Nisan'dan bu yana özellikle Trablus'un güneyinde 2 bin 200 sivilin çatışmalar nedeniyle kaçmak zorunda kaldığı, bazı sivillerin ise kaçamayarak çatışmaların ortasında kaldığı belirtildi.

Kapana kısılan sivillere acil insani hizmetlerin verilemediğinin altı çizilen raporda, bölgeye hızla daha fazla askeri gücün konuşlandırılmasının ciddi sayıda sivili yerinden edebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, son iki günde ikisi doktor 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Çatışma bölgesinin hemen yakınındaki iki gözaltı merkezinde de halen bin 300 mülteci ve düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisine yer verildi.

OCHA raporunda, 4 Nisan'da alevlenen çatışmalardan dolayı bölgedeki sivillerin güvenlik durumunun "tahmin edilemez" bir hale geldiği ifade edildi.

Hafter Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söylemişti.

UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent çevresinde Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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