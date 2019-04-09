Son Dakika Haberleri: Trablus'tan "Abd'nin Hafter'e Dur" Çağrısına Memnuniyet Açıklaması

Trablus'tan "Abd'nin Hafter'e Dur" Çağrısına Memnuniyet Açıklaması

1 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ABD'nin General Halife Hafter'e yönelik "Trablus'a yönelik askeri operasyonlarını durdurma" çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Trablus'tan
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ABD'nin General Halife Hafter'e yönelik " Trablus'a yönelik askeri operasyonlarını durdurma" çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, Hafter'e yönelik "Trablus'a karşı askeri operasyonlarını durdurma" çağrısından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Konsey ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile G7 üyeleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanlarının "Libya krizine barışçıl çözümü vurgulamaları, operasyonun kınanması ve kabul edilmez olduğuna" ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, şahsi kaprislerle yönetime musallat olmaya hizmet eden saldırının, özellikle BM'nin yürüttüğü siyasi çalışmayı baltalamak, istikrarı yerle bir etmek ve ülkeyi yıkıcı bir savaşın içine atmak gibi hedeflerinin olduğu ifade edildi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:33 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Trablus, Güncel
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