Son Dakika Haberleri: Trablus'un güneyinde çatışmalar devam ediyor

Trablus'un güneyinde çatışmalar devam ediyor

1 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.

Trablus'un güneyinde çatışmalar devam ediyor, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.
Trablus'un güneyindeki havaalanı yolu ekseninde çıkan çatışmada Hafter'e bağlı güçler En-Nakliyye kampında birkaç saat kontrolü sağladı ve daha sonra UMH'ye bağlı güçler kampın kontrolünü tekrar ele geçirdi.
Öte yandan, UMH'ye bağlı savaş uçakları bugün 6 sorti uçuşu gerçekleştirerek, Trablus Uluslararası Havalimanı yakınındaki mahallelerden çekilen Hafter güçlerinin toplanma mevzilerini hedef aldı.
Çıkan çatışmalarda ve hava saldırılarında ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir bilgi gelmedi.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:57 Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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