Son Dakika › Güncel › Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü - Son Dakika
Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.
UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Er-Ramle eksenine saldırı düzenlediğini söyledi.
Mecei, hükümet güçlerinin stratejik öneminden dolayı burayı ele geçirmeye çalışan Hafter milislerinin saldırısını püskürtmeyi başardığını kaydetti.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.
Son Dakika Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek