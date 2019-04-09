Son Dakika Haberleri: Trablus'un Güneyinde Şiddetli Çatışmalar Başladı

Trablus'un Güneyinde Şiddetli Çatışmalar Başladı

1 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı.

Trablus'un Güneyinde Şiddetli Çatışmalar Başladı, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı.

UMH birliklerinin Hafter karşısında Trablus'ta son iki günde kaybettiği bazı mevzilerde denetimi yeniden sağlama girişiminin ardından taraflar arasında akşam saatlerinde Ayn Zara bölgesinde çatışmalar patlak verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hafter güçleri bölgede bilinen El-Kuheyli Cami ile bazı caddelerde kontrolü ele geçirdi.

Sivillerin yer aldığı ve çeşitli silahların kullanıldığı şiddetli çatışma nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinden çıkamadığı aktarıldı.

Ayn Zara'da başlayan çatışmaların geçen perşembeden bu yana yaşananlar arasında en şiddetlisi olduğu ifade ediliyor.

Hafter'e bağlı Askeri Enformasyon Bölümü'nden yapılan açıklamada ise birliklerin, Ayn Zara mahallelerinde sabit bir hızla ilerlediği ve El-Fıtra ile UMH'ya bağlı 42'nci Tugay'ın karargahını ele geçirdiği aktarıldı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:46 Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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