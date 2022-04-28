Trablus'un güneyinde son 11 ayda 130 kişi mayınlardan dolayı hayatını kaybetti - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan mayınların son 11 ayda 130 kişinin ölümüne ve 196 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HWR) yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı milislerin ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Trablus'un güneyinden çekilirken onlarca el yapımı patlayıcı ve kara mayını yerleştirdiği belirtildi.

HWR Libya Direktörü Hanan Salah, Hafter milislerinin ve Wagner paralı askerlerinin savaş suçu işlediklerini vurgulayarak, "Çatışmaların durmasının ardından evlerine dönen 130 sivil patlayıcılar sebebi ile hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.