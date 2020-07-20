Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi - Son Dakika

Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki 150 alanın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerce yerleştirilen mayınlardan temizlendiğini duyurdu.

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki 150 alanın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerce yerleştirilen mayınlardan temizlendiğini duyurdu.

Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Kriminoloji Araştırma Birimi bünyesindeki Mayın İmha Odası Başkanı Tuğgeneral Ahmed Ba'yu, mayından temizlenen yerler arasında Eğitim Genel Müdürlüğü, Yargı Yüksek Enstitüsü, Polis Kulübü ve Pasaport Genel Müdürlüğü gibi merkezlerin bulunduğunu belirtti.

Ba'yu, Trablus'un güneyinden gelen ihbarları değerlendirmeyi sürdüren müdahale ekibinin şu ana kadar 150 alanda inceleme ve temizleme çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 13 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Trablus'taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.

Başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, geçen ay Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 21:34:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]