Trablus'un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Trablus'un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Eğitim Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bazı okullarda Halife Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bu dönem eğitimin sonlandırıldığını duyurdu.

Trablus'un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Eğitim Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bazı okullarda Halife Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bu dönem eğitimin sonlandırıldığını duyurdu.

Trablus merkezli Panaroma TV'ye konuşan başkentteki Suk el-Cuma Bölgesi Eğitim Müfettişi Raşid Beşer, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin roket saldırıları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Hedef gözetilmeksizin yapılan saldırılar nedeniyle Suk el-Cuma'daki tüm okullarda teyakkuz halinde olunduğunu dile getiren Beşer, kapatılan 7 okuldaki öğrencilerin kentin diğer bölgelerindeki okullara nakli için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Trablus'un güney semtlerinden Ebu Selim'deki El-Feda ve Seyyide Aişe okulları, 9 Mart Pazartesi akşamı Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kalmış, ders saati olmadığı için ölen veya yaralanan olmamıştı.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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