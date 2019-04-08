Son Dakika Haberleri: Trablus'un Matiga Havaalanı Bombalandı

Trablus'un Matiga Havaalanı Bombalandı

58 dakika önce

Libya'nın başkenti Trablus'taki Matiga Havaalanı bir savaş uçağı tarafından bombalandı.

Trablus'un Matiga Havaalanı Bombalandı, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'taki Matiga Havaalanı bir savaş uçağı tarafından bombalandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Libya'nın başkenti Trablus'taki doğusunda bulunan Matiga Havaalanı bir savaş uçağı tarafından bombalandı.

Sky News Arabiya'nın bugünkü haberine göre Libya Milli Ordusu, Trablus Havaalanı'nı terk etmeye başlamış, Libya Milli Mutabakat hükümetine bağlı güçlerin bölgenin stratejik noktalarını elinde tuttuğu belirtilmişti.

Libya Milli Mutabakat hükümeti önceki gün Libya Milli Ordusunun (LMO) mevzilerini bombalayınca LMO hava saldırısıyla karşılık vermişti. Mahalli kaynaklar LMO'nun kontrolünde bulunan bölge olan Vadi El Rabi'den havalanan çok sayıda uçağın Tripoli Havaalanı üzerinde uçtuğunu belirtmişti. Haftar'a bağlı güçler 6 Nisan'da, 2014'ten beri kullanılmayan Trablus Uluslararası Havaalanı'nda tam kontrolü sağlamış, Libya hükümet kuvvetleri ise Tripoli Havaalanı'nı korumak için karşı saldırı başlatmıştı. LMO, sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Tripoli'ye yaklaştığını ancak meskun mahallere girmekten kaçındığını açıklamıştı. İki taraf arasında çıkan çatışmalarda 32 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı.

NATO tarafından desteklenen isyancıların 2011'de Libya Devlet Başkanı Kaddafi'yi öldürmesinden sonra Libya'nın kontrolü tek bir elde toplanmamıştı. Libya'nın doğusu, Libya Milli Ordusu tarafından desteklenen 2014'te seçilen merkezi Tobruk'ta bulunan parlamento tarafından yönetilirken, batı kesimi ise 2015 yılında kurulan ve merkezi Trablus'ta bulunan Libya Milli Mutabakat hükümeti tarafından yönetiliyor. - TRABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:40 Kaynak: İHA

Libya, Trablus, 3. Sayfa
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