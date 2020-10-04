Trabonspor, Jorge Djaniny Tavares 3 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı serbest statüdeki oyuncu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000 Euro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000 Euro garanti ücret ve 2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödenecek.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödeneceği belirtildi.

-İHA-