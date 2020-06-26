Trabonspor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika

Trabonspor seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için mücadele edecek. Bu sezon en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavilileri 10 maçla Antalyaspor takip ediyor.

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Süper Lig'in dibinden kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle 2 puan bırakan Karadeniz ekibi, alt sıralardan kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü karşısında 13 maçlık yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmak için mücadele edecek.


Rekor elinde


Trabzonspor, bu sezon oynanan 28 maçlık periyotta en uzun süreli namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. 13 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavilileri 10 maçlık seri ile Antalyaspor takip ederken, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden M. Başakşehir ise 9 maçtır yenilmiyor.


194 gündür yenilmedi


Trabzonspor, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda Trabzonspor 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu tablo ile bordo-mavililer Süper Lig'de bu sezon en uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan takım olma unvanının sahibi oldu. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de 194 gündür yenilmeyen tek takım oldu.


Evinde 6 maçtır yenilmedi


Trabzonspor, evinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sahasında 30 puan toplayan bordo-mavililer attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, DG Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.


Hüseyin Çimşir yönetiminde sahadan puansız ayrılmadı


Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı genç teknik adam ile çıktığı 11 Süper Lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek görevde bulunduğu süre boyunca 25 puan elde etti ve her maçtan puan ya da puanlarla ayrıldı.


Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda


Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte oynanan 71 maçtan, Trabzonspor 38, MKE Ankaragücü ise 16 kez galip ayrılırken, 17 maç beraberlikle sonuçlandı.


Muhtemel ilk on bir


Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Erce Kardeşler, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Sosa), Abdulkadir Ömür, Guilherme, Ekuban ve Sörloth" şeklinde çıkması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Hosseini'nin forma giyemeyeceği maçta Uğurcan Çakır'ın ise riske edilmemesi bekleniyor. Takım kaptanı Sosa'nın ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra ilk on birde olup olmayacağı netlik kazanacak. - TRABZON

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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