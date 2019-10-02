Trabzon 27-29 Kasım tarihlerinde 4. Trabzon İpek Yolu İş Adamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığımız koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği işbirliğinde 27-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.



Konuyla ilgili Trabzon Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gündoğan ve ilgililer katıldı.



Toplantıda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, bu yıl 4. sü gerçekleştirilecek olan zirveye; Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Irak, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya,Sri-Lanka, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan ülkelerinden potansiyel ithalatçı firma ve yatırımcıların davetinin yanında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları ve ilgili devlet başkanları, bakan ve bakan yardımcılarının da davet edildiğini söyledi.



Vali Ustaoğlu, "Zirve kapsamında ticaret, finans, yatırım, işbirliği, taşımacılık, lojistik ve turizm sektörlerinde panellerin yanı sıra 40 ülkeden yoğunlukla gıda ürünleri ve teknolojileri, inşaat malzemeleri ile makine sektörlerinden firmaların ülkemizdeki firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği zirvenin katkılarıyla Türkiye'nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi katılımcı ülkelerin dış ticaretini artırmada önemli katkılar sağlamakta ve bu sayede ülkelerine yatırımcıların çekilmesinde büyük işlev görmektedir" dedi. - TRABZON