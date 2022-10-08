Trabzon 3. sayfa haberleri... Of Adliyesi'nde mahkeme personelini darp olayı

Trabzon'un Of Adliyesi'nde görev yapan zabıt katibi ve mübaşir olan iki adalet personeline geçtiğimiz gün saldırıda bulunan zanlı gözaltına alındıktan sonra dün çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Of Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan şahsın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Trabzon'un Of ilçesindeki adliyede Zabıt Katibi ve Mübaşir olarak görev yapan iki adalet personeli, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Of Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adalet Sen (Adalet Çalışanları Sendikası) basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.

Adalet personeline yönelik şiddet eylemlerinin takdire bırakılmayacak şekilde tutuklama nedeni olarak katalog suç kapsamına alınması ve adalet personeline yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilmesine vurgu yapılan açıklamada, "Trabzon/Of Adliyesinde Zabıt Katibi ve Mübaşir olarak görev yapan iki meslektaşımıza, mahkeme kalemine gelen bir vatandaş tarafından dün gerçekleştirilen kasten yaralama eylemi sonrasında bahse konu saldırgan şahsın gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Özellikle sağlık alanında görev yapan personele yönelik yaşanan şiddet vakalarında tutuklamanın katalog suç olduğu bilinmekle, adalet personeline yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemlerinde ise bu özel nitelikli halin mevzuatta yer almaması dolayısıyla mahkemelerce takdir hakkı kapsamında verilen kararların şiddet eyleminin mağduru olan adalet personeli ve toplum nezdinde beklenilen tedbir ve ceza algısını karşılamadığı ortaya çıkmaktadır. Adalet Sen olarak; adalet camiasında görev yapan meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin takdire bırakılmayacak şekilde tutuklama nedeni olarak katalog suç kapsamına alınması ve adalet personeline yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilerek tedbir ve ceza algısının arttırılması noktasında yasama organı ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - TRABZON