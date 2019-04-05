Trabzon 4. Kadın Dayanışma Festivali

Trabzon'da kadınların hazırladığı Trabzon 4. Kadın Dayanışma Festivali başladı.

Trabzon'da kadınların hazırladığı Trabzon 4. Kadın Dayanışma Festivali başladı.



Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak'ta bir araya gelen, ellerinde çalı süpürgeleri bulunan kadınlar, "Ander kalsun sevdaluk", "İncitme karıncayı" gibi çeşitli sloganlar atarak Atatürk Alanı'na kadar yöreye özgü türküleri söyleyerek yürüdü.





Organizasyon görevlilerinden Neriman Calap, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüncüsünü düzenledikleri festivalde, herkesi dünyaya kadın gözüyle bakmaya davet ettiklerini söyledi.





Herkesi kadına, çocuğa, doğaya, hayvana karşı şiddetin, ötekileştirmenin, nefretin sıradanlaşmaya başladığı gündem içinde durup düşünmeye, anlamaya ve çözüm aramaya çağırdıklarını vurgulayan Calap, "Bizler insan onuruna yaraşır bir hayat için barışa ve şiddetsizliğe inanıyoruz. Kadını tutsak eden, meta gibi gören, aşağılayan tüm düşüncelere karşıyız." dedi.





Calap, çocuk istismarları ve kadın cinayetlerinin arttığı bu dönemde herkesi duyarlı olmaya davet ederek şunları kaydetti:





"Kadınların dünyayı güzelleştireceğine, kötülükleri ortadan kaldıracağına olan inancımızla kadınları inciten, üzen, yaralayan, öldüren sevgiyi reddediyor ve böyle sevgi istemediğimiz için 'Ander kalsun sevdaluk' diyoruz. Bu sene festivalimizde kadına yönelik şiddeti, ekolojik girişimci üreten kadın olmayı, aşkın zorbalığa uzanan nedenlerini irdeliyor, sergiler geziyor, müziğe, şiire, masala kulak veriyor olacağız. Üç gün hayatı yavaşlatıp, 'Başka bir dünya mümkün' diyeceğiz. Bu toplumun bireyleri olarak yaşadığımız tüm sorunları konuşup çözüm yollarına ışık yakmak için sahneyi tamamen kadınlara bırakacağız. Dünyayı değiştirmeye ve güzelleştirmeye kendi çevresinden başlamaya gönüllü herkesi festivalimize davet ediyoruz."





Fotoğraf sergisi, dinleti, panel ve söyleşilerin düzenleneceği festival, 7 Nisan Pazar günü sona erecek.

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