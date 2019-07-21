TRABZON 557 YILLIK ÜSTÜ AÇIK CAMİDE NAMAZ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Gümüşhane
sınırında yer alan deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadetlerini yapıyor.
Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda kişi, Kadırga Yaylası açık camisinde bir araya gelerek namaz kılıyor. Bu yıl da Gümüşhane'nin Özkürtün
, Kürtün
, Trabzon'un ise Maçka
, Şalpazarı
, Tonya
ve Beşikdüzü
ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor.
Camide ibadet eden Özkan Pekin
, üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Bizde bu geleneği nesilden nesile yaşatmak için çocuğumda burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli dedi.
'GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'
Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da Namaz kılmak için geldik. Sabah
hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam aleminin birliğini beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Bizde yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bam başka diye konuştu.
'DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR' İzmir
'den bölgeyi ziyarete gelen Ali Atalar ise, yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerinden üstü açık camiyi görmeye gelenlerim olduğunu ifade ederek, Her yıl buraya gelerek yayla yapıyoruz. Bu camide muhakkak ibadet ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet
'in Trabzon fethi sırasında konaklayıp burada namaz kılmış. Çevresi taştı, duvar sonradan yapıldı. Bu tarihi korumak ve yaşatmak gerekir dedi.
İnsanların üstü açık camide huşu içinde ibadet ettiklerini söyleyen Ömer Topkara da, Burada Fatih Sultan
Mehmet askerleriyle cuma namazı kıldığı yer. Burası Mekke
'den sonra bence en makbul olan bir yerdir. Namaz bitti, birazdan yağar, namaz sırasında ama etkilenmez insanlar. Burada huşu içinde ibadet ediliyor. Sırf burada namaz kılmak için yoğun ilgi var diyerek herkesin üstü açık camiyi ziyaret etmesini tavsiye etti.
OTÇULAR ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Kadırga Yaylası'nda düzenlenen 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yayla şenliğine katılanların çoğu bir gün önceden yaylaya giderek obalarda eğlenceler düzenledi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taştı. Sabah saatlerinde çevredeki obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga'da buluştu. Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, bölgede kurulan pazarda alışveriş yaptı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği, pestil gibi pek çok yöresel ürün yoğun ilgi gördü. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, yoğun sis ve yağmura aldırış etmeden saatlerce horon oynadı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte, yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetler ilgi gördü. Şenlikte mahalli sanatçılar da konser verdi. Şenlik alanı dolduran binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.
'BURADA ATMOSFER BAM BAŞKA'
Şenlikte oluşturulan 'Otçu' komitesi üyesi Çetin Kılıç, şenliklerin tarihinin yarım asrı aştığını belirterek Kadırga şenliği geleneği yarım asrı aşkın bir gelenek. Geçmişte atalarımız dedelerimizin başlattığı bu geleneği sürdürüyoruz. Burada atmosfer bam başka. Ata dede mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. İmkanlar şartlar değişse de bu geleneği aslına uygun yaşatmak için emek vereceğiz. dedi.
'KIYAFETLER YAŞAM TARZIMIZ' Almanya
'dan tatil için geldiği memleketinde 'Ağasar' kıyafetiyle şenliğe katılan Ayşe Gürman, İznimizi özellikle bu şenlik takvimine göre ayarlıyoruz. Çünkü burada doğduk, büyüdük. Bu topraklarımızı çok seviyoruz. Bu kıyafetler bize özgü, bu geleneği yaşatmaya çalışacağız dedi.Şenliğe katılan Buse Erbatçı ise, Bu kıyafetler bizim yaşam tarzımız. Şenliklerimiz hep böyle el ele kol kola birlik ve beraberlik içinde geçiyor. Şenliklerimiz hep böyle kalabalık ifadelerinde bulundu.