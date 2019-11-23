Trabzon 7 eksikle Ankaragücü karşısında

Daha önceden sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Novak, Ekuban, Sturridge ile cezalı olan Uğurcan ve Abdülkadir Parmak ve önceki günkü idmanda sakatlanan Abdürrahim Dursun, Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 11. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen takım kaptanı Jose Sosa ise Ankara kafilesinde yer aldı.



Ankaragücü'nde de sakatlıkları süren futbolculardan Scarione forma giyemeyecek; Canteros ve Cebrail'in durumları ise bugün netleşecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü- Trabzonspor karşılaşması saat 17.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır.



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