Trabzon 70'lik çifte sürpriz 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

70'lik çifte sürpriz 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

Trabzon'un Akçabaat ilçesinde Mehmet (73) ve Ayşe Özbayrak (71), evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü çocukları ve torunlarının düzenlediği sürpriz organizasyonla kutladı. İlçede deniz kıyısında düğün havasında düzenlenen kutlamada, balıkçı tekneleri kıyıda tur atıp çifti tebrik ederken, gösteri uçuşu yapan paraşütçüler de '50'nci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun' yazılı afişle çifti, ilçe semalarından selamladı. Birçok sürprize sahne olan etkinlikte Mehmet-Ayşe Özbayrak çifti, dans ederek yarım asırlık aşklarını pekiştirdi. Unutulmaz anlar yaşayıp zaman zaman duygulanan 4 çocuk ve 4 torun sahibi çift, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.

Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli Mehmet (73) ve Ayşe Özbayrak (71) çiftinin çocukları, anne ve babalarının evliliklerinin 50'nci yıldönümünü nedeniyle sürpriz kutlama etkinliği düzenlemeye karar verdi. Hazırlıklarının tamlanmasıyla Mehmet-Ayşe Özbayrak çifti, ilçede sahil kıyısında organize edilen etkinlikle yarım asrı bulan evliliklerinin yıldönümünü kutladı. Düğün havasında düzenlenen kutlamalarda, balıkçı tekneleri kıyıda tur atıp çifti tebrik ederken, gösteri uçuşu yapan paraşütçüler ise, '50'nci evlilik yıldönümünüz kutlu olsun' yazılı afişle havadan 70'lik çifti ilçe semalarından selamladı. Birçok sürprize sahne olan etkinliği el ele vererek izleyen Mehmet-Ayşe Özbayrak çifti, meşalelerin yakıldığı alanda dans edip, yarım asırlık aşklarını pekiştirdi. Akraba, komşu ve ilçe sakinlerinin de katıldığı kutlamada, davetli ve konuklar, horon oynayıp gönüllerince eğlendi, Özbayrak çiftine mutluluklar diledi. Organizasyonda unutulmaz anlar yaşayıp zaman zaman duygulanan 4 çocuk ve 4 torun sahibi çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.

'BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Eşini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Özbayrak, 'Tam 50 yıl oldu. Yarım asır gibi görünse de benim için çok kısaydı. Çok güzel günler geçirdik. Birbirimizi kırmadık, dökmedik. Varlıkta gördük, yoklukta. Seviyoruz birbirimizi. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz için bu günlere kadar ilk günkü aşkla gelebildik. Geçen 50 yılın hatırına çocuklarımla 50'inci yıl sürprizi yapmak istedim. Ben hep istiyordum. Ama Ayşe'm ayıp olur, gerek yok diye düşünüyordu. Aslında yapacağıma da inanmadı. Düğün gibi bir organizasyon hazırladım çocuklarımla beraber. Çok mutlu oldu. Bütün çiftler geçirdikleri sağlıklı mutlu zamanlarını kutlamalılar. Eşlerine sürpriz yapmalılar, onları mutlu etmeliler. O benim her şeyim. Ben ona 'Hatun' derim o bana canım, hayatım der. Son zamanlarda kadınlara yönelik yapılan şiddet beni çok üzüyor. Onları kınıyorum. Ne olur kadınlarımıza sevgimizi güzel göstersek. Allah'ın hiç hoşuna gitmeyen şey evlilerin ayrılmasıdır. Onun için gençler ayrılmasınlar birbirlerinin ufak tefek kusurlarını hoş karşılayarak hayatlarını zehir etmeden güzel bir ömür yaşasınlarö dedi.

'RÜYA GİBİ OLDU'

Düğün gibi bir organizasyon beklemediğini ve çok şaşırdığını söyleyen Ayşe Özbayrak da, 'Yarım asırdır beraberiz. İyisi ile kötüsü ile mutlu bir hayat yaşadık. Arada sırada aksaklıklarımız oldu tabi ki. Ama onları da birbirimizi kırmadan, saygıda kusur etmeden çözdük. En önemlisi sevgi saygı, itikat, sabır ve güven. Güven olduktan sonra her şey yoluna girer ve düzelir. 50'inci yılımızı çok güzel bir organizasyonla kutladık. Rüya gibi oldu. Beyim zaten bana diyordu. Sana 50'inci yılımızı düğün gibi kutlayacağım. Ama ben inanmıyordum. Gerek yok sanki bir tek biz miyiz diyordum. 70 yıldır evli olan çiftler var, onlar kutlamadı biz mi kutlayalım diye. Öyle bir organizasyonla karşılaştım ki. Dans bile ettik. Çok şaşırdım. Çok mutlu oldumö diye konuştu.

'ONLAR BİZE ÖRNEK OLDULAR'

Anne ve babasının hayalini gerçekleştiren ve evlilik yıl dönümlerini organize eden kızları Derya ve Dilek Özbayrak ise 'Onları böyle mutlu görmek bizi de çok mutlu etti. Bize hep örnek oldularö ifadelerinde bulundu.