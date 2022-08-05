Trabzon'da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama - Son Dakika
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Trabzon'da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama

05.08.2022 13:33

TRABZON'a 5 yıl sonra ilk kez gelen kruvaziyerin yolcuları, horon ve halk oyunları gösterileri ile karşılandı.

TRABZON'a 5 yıl sonra ilk kez gelen kruvaziyerin yolcuları, horon ve halk oyunları gösterileri ile karşılandı. Soçi'den gemi ile gelen 327 Rus turist, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Trabzon Limanı'na, 5 yıl aradan sonra ilk kez kruvaziyer geldi. Rusya'nın Soçi kentinden kalkan, 195 metre uzunluğundaki geminin 327 yolcusu, horon ve halk oyunları ekibince karşılandı. Bazı turistler de ekibe eşlik etti. Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, kadın yolcuya çiçek verdi. 327 Rus turist, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Trabzon Liman İşletmesi Müdürü Muzaffer Ermiş, son günlerde şehre turist akını olduğunu belirterek, "2017 yılından sonra gelen ilk gemi olması nedeniyle bir başka heyecan duyuyoruz. 35 yıldır burada bu heyecanı yaşıyorum ama yeni heyecanları yaşamak hele 5 yıl aradan sonra güzel bir duygu oldu. Şehrimiz adına mutluluk verici bir hadisedir. Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçi'den Sinop'a, Sinop'tan Trabzon'a bazen de boğazları geçerek Akdeniz'e doğru seyrüseferleri oluyor. Bu nedenle de Trabzon'da umut ediyoruz ki geçmişteki turist hareketliliğine Rus yolcuları da tekrar katmış oluruz" dedi.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da "5 yıl aradan sonra ilk gemimiz geldi. Bundan önce de 20 kadar gemi gelecekti fakat pandemi nedeniyle gelemediler. İnşallah bu olumlu hava devam edecek. Sümela Manastırı'nda restorasyonumuz da bitti. Turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.


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Trabzon Limanı 5 yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı Trabzon Limanı 5 yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
Kaynak: DHA

Trabzon, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama - Son Dakika

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