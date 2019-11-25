Son Dakika Haberleri: Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber
Son Dakika Spor Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber - Son Dakika Spor

Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber

6 saat önce

Halihazırda birçok futbolcusu sakat olan bordo mavililerde Ahmet Canbaz dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.

Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber, System.String[]

Halihazırda birçok futbolcusu sakat olan bordo mavililerde Ahmet Canbaz dünkü çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.

Ahmet Canbaz, Hakan Ayaz, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da haftalardır beklenen sağanak geliyor Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 14:50:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]