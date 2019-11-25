Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber

Halihazırda birçok futbolcusu sakat olan bordo mavililerde Ahmet Canbaz dünkü çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.