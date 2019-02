Trabzon'a Erzincan'dan Demiryolu Projesi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon için 16 proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Trabzon'a Erzincan'dan demiryolu projesi çalışmalarımız devam ediyor.

Bakan Turhan, Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "Ziyaretlerinize başladınız, nasıl bir heyecan var?" sorusuna Bakan Turhan, "Trabzon'a gelip heyecanlanmamak bizim için mümkün değil. Trabzon heyecanlı insanların şehri. Biz de bu şehre gelince heyecanlanıyoruz, duygulanıyoruz. Trabzon'un havası, suyu, toprağı bizi daha farklı bir havaya sokuyor." yanıtını verdi.



Bakan Turhan, bölgedeki ziyaretlerinin hafta başından itibaren devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane. Bugün de Trabzon'dayız. Trabzon'daki hemşehrilerimizle güzel bir gün geçiriyoruz. Bölgede yapılan çalışmalar hakkında gerek bakanlığımız birimleriyle gerekse yerel yönetimde görevi olan arkadaşlarımızın yaptığı işler konusunda fikir ve görüş alışverişinde bulunduk. Tabi önümüzde yerel seçim var. Seçim öncesi hazırlıklarımız devam ediyor. İnsanımızla kucaklaşıyoruz, hasbihal oluyoruz. Yapacağımız çalışmaları, hizmetleri ve işleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz."



Turhan, "Türk Hava Yollarının (THY) Kıbrıs-Trabzon direkt uçuşlarının geri getirilmesiyle" ilgili soruyu yanıtlarken, "Bir hava yolu hattının oluşması için yolcu sayısı çok önemli. Hava yolu işletmecileri, uçaklarda belirli bir doluluk oranını yakalayamayınca orada hizmeti bırakıyor. Bu dünyanın her yerinde var, bizim ülkemizde de böyle. Trabzon Havaalanı 5 şehre hizmet veriyor. Sadece bir şehir havaalanı değil, yolcu sayısı bakımından Türkiye'deki 7. büyük havaalanı."



Bakan Turhan, Trabzon'un her yerde insanı olduğunu aktararak, her bölgeden kente uçuş talepleri geldiğini ifade etti.



Kıbrıs'ta yaşayan Trabzonlular olduğunu da söyleyen Turhan, şöyle devam etti:



"Kıbrıs'ta bir bakanımız var hemşehrimiz, o bu konuda bizden istekte bulundu. THY, yılın tamamında değil ama belirli aylarda yeterli sayıda yolcu bulunması durumunda tarifeli seferler konulmasını düşünüyor. THY yetkilileriyle bu konuyu görüştüm. Van'dan Trabzon'a yeterli sayıda yolcu olmayacağı düşüncesiyle tarifeli sefer koymanın rantabl olmayacağını, sürdürülebilir olmayacağını ilettiler. Zararına bir hizmetin çalışması da doğru değil. Ama alanın tamiratı konusunda arkadaşlarımız çalışıyor. Bahar döneminde haziran ayı sonuna kadar bu tamiratı, takviye kaplamayı yapacağız."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Genişletilme çalışması yapılacak mı?" sorusuna, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Aslında genişletmekten ziyade, havalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminaller de yetersiz kalıyor. Özellikle yolcu terminalleri iç hatlar, dış hatlar... Ben Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onun da inşallah gelecekte müjdesini veririz." karşılığını verdi.



Başka bir gazetecinin, "2019 yılı için vereceğiniz proje müjdesi var mı?" sorusuna yanıt verirken Turhan, şunları kaydetti:



"2019'da Trabzon'da yapım çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı'nı, bu yılın sonuna kadar Çukurçayır bölgemize kadar olan kısma kadar aşmayı hedefliyoruz. İnşallah yaz ortasında da Yıldızlı Kavşağı'nı Erdoğdu'ya bağlamayı hedefliyoruz. Kanuni Bulvarı, Trabzon'un özellikle şehir içi ve transit trafiğine çok önemli katkı sağlayacak bir projemiz, onu yapacağız. Trabzon'da yine yapım çalışmaları devam eden Konaklar-Kaşüstü hattı devam ediyor, ihalesi yapıldı. Akçaabat-Düzköy yolu ile Yalıncak-Çağlayan yolu devam ediyor.



Bu arada iç kesimlerde birçok projemiz, il yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Bunları teker teker saymaya gerek yok, yaklaşık 16 proje üzerinde çalışıyoruz. Ama ileriye dönük olarak, Trabzon'a Erzincan'dan demiryolu projesi çalışmalarımız da devam ediyor. Onu da önümüzdeki çalışma döneminde Trabzonumuza kazandıracağız."

