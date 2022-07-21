Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor - Son Dakika
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Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor

21.07.2022 09:57
Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor

Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler yörenin yüksek yaylalarına çıkarak yamaç paraşütü yapıyor.

Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler yörenin yüksek yaylalarına çıkarak yamaç paraşütü yapıyor.

Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler Uzungöl'ü yukarıdan izlemenin keyfini çıkartıyor. Adeta bulutların üzerinden atlayarak, muhteşem bir yamaç paraşütü tecrübesi yaşayan turistler gökyüzünden doğanın harika manzarasını yeşilin her tonunu, Uzungöl'ün manzarasının tadını çıkartıyor. Adrenalini en üst seviyede yaşayan turistler deneyimli yamaç paraşütü pilotları kontrolünde bir 900 rakımlı Haldizen Yaylası'ndan göl manzaralı uçma heyecanını yaşıyor. Özellikle bölgede bulunan Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği yamaç paraşütünde uçuş esnasında fotoğraf veya video çekimleri yapılırken, Uzungöl'e 850 metre uzaklıkta başlayan uçuşlar görenleri hayran bırakıyor.

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Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı
Kaynak: İHA

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'a gelen turistler dünyaca üncü Uzungöl'ün manzarasının tadını paraşüt yaparak çıkartıyor - Son Dakika
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