Trabzon'a 'şampiyonluk göçü' ile turizmciler ve esnafın yüzü güldü - Son Dakika

SÜPER Lig'in bitimine 3 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle kentte büyük sevinç yaşanıyor. Kutlamalara tanıklık etmek için gelenlerle nüfusu 2,5 milyonu aşan, otel ve restoranların dolduğu, kiralık aracın kalmadığı kentte turizm ve alışveriş merkezleri de doldu, taştı. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan şampiyonluk göçü, turizmciler ile esnafın yüzünü güldürdü.

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına tanıklık etmek isteyenlerin hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla geldiği kentte tarihi günler yaşanıyor. Sadece son 3 günde 110 uçak seferinin düzenlendiği, sis nedeniyle inemeyen uçakların Ordu- Giresun, Samsun ve Erzurum Havalimanı'na yönlendirildiği, özel ve toplu taşıma araçları ile gelenlerle nüfusu 2,5 milyonu aşan, otel ve restoranların dolduğu, kiralık aracın kalmadığı kentte turizm ve alışveriş merkezleri de doldu taştı. Trabzon'da 35 bin 882 kişi kapasiteli 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı, yer bulamayanlar çevre illerdeki otellere yöneldi.

'KÜLTÜR TURLARI VE SEFERLER KİLİTLENDİ'Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılmak isteyenlerle kente yoğun göç yaşandığını söyleyen TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, "Trabzon'a son 3 günde 110 uçak seferi oldu. Trabzon tarihinde İzmir 'den Trabzon'a günde 4 uçak seferi olmamıştı. İzmir'den dahi büyük bir talep vardı. Yine kente otobüsle gelenler de çok fazlaydı. Normalde Ramazan Bayramı olması nedeniyle kültür turlarına orta derecede talep vardı. Şampiyonluk maçının bayrama denk gelmesiyle maça gelenlerin yoğun talepleriyle birlikte kültür turları ve seferler kilitlendi. Trabzon, Trabzonsporlular ve Karadeniz için olağanüstü bir hafta yaşanıyor" dedi.'HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN İNİSİYATİFİ DEĞİŞTİ'Kentte sise bağlı olarak yaşanan hava muhalefetinin uçak seferlerinde aksama yarattığını söyleyen Kantarcı, "Normal şartlarda, hava muhalefeti olunca uçaklar geri dönerdi. Talep çok fazla ve sistem o kadar yoğun olunca Trabzon'a inmeyen uçaklar Samsun'a, Erzurum'a iniş yaptı. Oraya inenler de otobüslerle geldi. Trabzonspor, hava yolu şirketlerinin inisiyatifini de değiştirdi. Bunun ekonomiye yansıması çok ciddi" diye konuştu.'KÜÇÜK ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ'

Taraftar ve turist talepleriyle turizmde ciddi hareketlilik olduğunu söyleyen Kantarcı, "Otellerde konaklayacak yer, araç kiralama şirketlerinde boş araç kalmadı. Bayram dolayısıyla dış hat uçuşlarımız artmıştı, araç talebi de fazla olurdu. Şampiyonluk maçı yoğunluğu olunca daha erken tükendi. Bizi en çok sevindiren yanı, küçük esnafımızın da yüzü güldü. Bizler, turistlerin AVM'ler yerine küçük esnafa katkısı olması, turistleri kent içerisinde tutmak için çalışıyoruz. Şampiyonluk küçük esnafımızı da mutlu etti. Sümela Manastırı da bir daha kapanmamak üzere açıldı. Trabzon'da aslında bizler için genel anlamda 3 bayram birden yaşanıyor" ifadelerini kullandı.