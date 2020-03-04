Trabzon'a şehit ateşi düştü - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'a şehit ateşi düştü - 2 - Son Dakika

Trabzon'a şehit ateşi düştü - 2

1 saat önce

SURİYE'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in acı haberi, memleketi Trabzon'da yaşayan ailesine verildi.

SURİYE'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in acı haberi, memleketi Trabzon'da yaşayan ailesine verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'ndeki eve gelen askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehit Tuncer'in cenazesinin askeri uçakla Trabzon'a getirileceği öğrenildi.

ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ

Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer'e verilen plakette, 'Zeytindalı Harekatı'nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına' ibaresi yer aldı.

Bekar olan şehit Tuncer'in acı haberi, Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki evlerinde babası Oktay ile annesi Seher Tuncer'e verildi. Şehidin evinin bulunduğu binaya da Türk bayrakları asıldı.

Trabzon'a şehit ateşi düştü - 2

Trabzon, Suriye, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
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