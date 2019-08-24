Son Dakika Haberleri: Trabzon'a "Taşkın Müzesi" kurulacak
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Trabzon'a "Taşkın Müzesi" kurulacak

41 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi'ni Trabzon'da hayata geçireceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi'ni Trabzon'da hayata geçireceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu ifade ederek, bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başlandığını belirtti.

Trabzon DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde yapılacak müzeden 7'den 70'e herkesin faydalanabileceğini ifade eden Pakdemirli, "Müzede, 'taşkına sebebiyet vermemek', 'taşkından korunmak' ve 'taşkın anındaki davranışlar' ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

İhale eylülde

Bakan Pakdemirli, projenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, Bakanlığımız ve DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın Müzesi'ni, Bölge Müdür Vekilimiz Dr. Emre Akçalı bizzat kendi projelendirdi. Bu anlamda fark yaratan bu proje için, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Müzenin inşaat ihalesine önümüzdeki ay çıkılacak. Müze, 2020 yılında hizmete sunulacak."

Müzede neler olacak

Taşkın Müzesi'nde, geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın/rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir ve şehir taşkını modeli, heyelan-taşkın etkileşim modeli, 1929 yılı Of heyelan/taşkın maketi, bilgilendirme sinema salonu, acil müdahale timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü ve erken uyarı simülatörü yer alacak.

Müzede ayrıca dokunmatik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın tehdidinde olup olmadığına bakabilecek.

Bekir Pakdemirli, Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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