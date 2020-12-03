Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği yabancı uyruklu engellileri unutmadı - Son Dakika

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muhammet Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde yaşayan Afganistan uyruklu engellilerle evlerinde bir araya geldi.

Gül, engelli insanların, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara karşı daha savunmasız durumda olduklarını ve fazladan korunmaya ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

Engelli birey ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarla baş etmeleri sürecinde topluma çeşitli görevler düştüğünü ifade ederek, "Her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için birlikte çalışılması gerekmektedir. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde sorunlarını dinleyerek, onları unutmadığımızı gösterdik." dedi.