Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması - Son Dakika
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Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması

7 saat önce

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaşlıları evde tutmak ve onlarla sosyal mesafeyi korumak kadar, saygıda kusur etmemek, incitmemek, ruhsal bütünlüklerini bozacak eylemlerde bulunmamanın da herkesin görevi olduğunu bildirdi.

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması, System.String[]

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaşlıları evde tutmak ve onlarla sosyal mesafeyi korumak kadar, saygıda kusur etmemek, incitmemek, ruhsal bütünlüklerini bozacak eylemlerde bulunmamanın da herkesin görevi olduğunu bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, küresel tehdit koronavirüse karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkması yasağının hayati bir önlem olarak uygulamaya konulduğunu belirterek, kamu, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla söz konusu yaşlıların ihtiyaçlarının evden dışarı çıkmadan karşılanmaya başlandığını aktardı.

Bu süreçte yaşlı olmanın, hayatın zorluklarıyla mücadelesinin güçlüklerinin de müşahede edildiğine dikkati çeken Kurt, "Şu anda ülkemizde 65 yaşın üstünde 7,5 milyon büyüğümüz var yani nüfusun yüzde 9'u. İlimizde ise nüfusun yüzde 13'ü evden çıkmasını istemediğimiz büyüklerimiz." ifadesini kullandı.

Kurt, Türkiye'de yaşlıların yaklaşık yüzde 10'unun tek başına yaşadığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'da tek başına yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimizin sayısı 2 bin kişi. Onlar amcalarımız, babalarımız, akrabalarımız, mahalle büyüklerimiz. ya camide ya yolda ya harmanda her birimizde büyüklerimizin eseri var. Millet olarak mesul olduğumuz, layıkı ile bakmamız gerekenler. Biraz empati ile onları anlamaya çalışalım.

Ne zaman ödeyeceğiz vefa borcumuzu? Sevgiye, desteğe, yardıma ihtiyaçları olduğu bugün değilse ne zaman?"

Devletin ilgili birimlerinin makul bir biçimde bu yasağın uygulamasına gayret gösterdiğine dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Durumdan vazife çıkarmaya çalışan sözüm ona vicdanları karantinadaki tekil kişilerin kültürel mirasımıza yakışmayacak şekilde yaşlılarımızı alaya alan görüntülerini üzülerek izledik. Yaşlılarımızı evde tutmak ve onlarla sosyal mesafeyi korumak kadar, saygıda kusur etmemek, incitmemek, ruhsal bütünlüklerini bozacak eylemlerde bulunmamak da hepimizin görevidir. Virüs biter, saygısızlık kalır. Vicdanlar karantinaya alınmasın. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmek için yaşça kendinden çok büyük insanları alaya alma davranışını sosyolojik olarak iyi analiz etmek gerekir. Kitleler ile etkileşimde bulunma gayesi nasıl olur da erdem, ahlak, iyi ve güzel kavramlarını devre dışı bıraktırır? Adalet sistemimizin ilgililere hak ettiği cezayı vereceğinden şüphemiz yok ama bu tip durumlarda asıl ceza kitlelerin bu kişiler ile sosyal etkileşimini bırakmasıdır."

Kurt, başta sağlık olmak üzere devletin tüm kurumlarının topyekun bir mücadele içerisinde olduğuna işaret ederek, bu mücadelenin en az hasarla kazanılacağına inandığını belirtti.

Ahmet Kurt, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:40 Kaynak: AA

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