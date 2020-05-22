Trabzon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kurt'dan, Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Trabzon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurt, Ramazan ayının, ilk kez misafirliklerin olmadığı, kalabalık iftar sofralarından uzak, camilerde omuz omuza teravihlerin kılınmadığı, sosyal mesafeli ama gönül mesafesiz bir şekilde geride bırakıldığını belirtti.

Ramazan ayı boyunca vefa sosyal destek gruplarının, yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmanın nasıl olabileceğini, ele dokunmadan gönle nasıl dokunulabileceğini gösterdiklerini vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Bu ramazanda dualarımızda bol bol hatırladığımız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın gayretini, kolluk güçlerimizin fedakarlığı pekiştirdi. Bizler de yapamadığımıza üzüldüklerimiz ile bu gayrete ortak olduk. Şimdi son bir yapmayışla da bu ortaklığı pekiştirme zamanı.Bu bayram tebriklerimiz, evimizden telefonla yapacağımız tebrikler ile kalsın ve bu güzel ortaklık bozulmasın."

Kurt, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere, kurumumuzun hizmet verdiği yaşlı, engelli, kadın, çocuk ve gençlerimiz ile tüm cansiperhane çalışan personelimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularım ile kutluyor, bayramın tüm gönüllere, hanelere, sevinç ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.