Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürü Kurt'tan, ailelere karne uyarası - Son Dakika

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, 2019-2020 eğitim-öğretim yarıyılının yaklaşması dolayısıyla ailelere çocuklarının karneleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, karnelerdeki kötü notların felaket olarak algılanmamasını istedi.

Notların sonucu değil süreci anlattığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Karne notu, sadece çocuğun değil çocuk, aile ve çevre işbirliğinin notudur. Karne ekip işidir. Aileler bu durumun bilincinde olmalıdır. Şüphesiz her aile çocuğun başarılı bir eğitim süreci geçirmesini ister. Ancak her aile bu konuda aynı ilgi ve gayreti göstermez bu anlamda başarı da başarısızlık da sadece çocuğa yüklenemez bu açıdan bakıldığında karnedeki olası başarısızlık notu veya notları sadece çocuğun değil çocuk, aile ve okul işbirliğinin notudur. Aileler bu notlara bakarak kendilerini kontrol etmelidir. Geliştirilmesi gereken yönleri tespit edip eksiklikleri gidermeye çalışmalıdır."

Kurt, anne ve babaların çocukları yargılayıcı ve motivasyon kırıcı bir dil kullanmak yerine destekleyici ve motive edici bir dil kullanılması gerektiğini belirterek, "Çocukları diğer çocuklarla mukayese etmemelidir. Bunun yanında genel bir tutum olarak çocuğa duyulan sevgi, ders başarısına bağlanmamalıdır. Akademik başarısı düşük olan bir çocuk akademik başarısı yüksek olan bir çocuğa göre kendisinin daha az sevildiği düşüncesine kapılmamalıdır." ifadesini kullandı.