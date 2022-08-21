Edinilen bilgiye göre, Kuruçam Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın Hıdırnebi Yaylası bölgesinde gezerken kayalıklardan düşerek sarp alanda mahsur kaldığı bilgisini alan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek olay yerine ulaştı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden yaralı vaziyette güçlükle çıkartılan Suudi Arabistan vatandaşı S.S.S (41) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Jandarma, Akçaabat, Trabzon, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da uçuruma düşen turisti ekipler kurtardı - Son Dakika

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