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Trabzon albayrak kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz -ek
7 saat önce
TRABZON Albayrak Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (2)-EK.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
TRABZON Albayrak Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (2)-EK
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