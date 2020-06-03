TRABZON Araçları doludan korumak için karton ve battaniyeli önlem - Son Dakika

Araçları doludan korumak için karton ve battaniyeli önlem

TRABZON'da, sağanağın ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar karton ve battaniyelerle park halindeki araçlarını örterek önlem aldı.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle vakti doluya döndü. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle vatandaşlar, kartonlarla park halindeki araçlarını öreterek önlem aldı. Bazı vatandaşlar da evlerinden götürdükleri halı ve battaniyeleri araçlarının üzerine örtü. Otomobilinin üzerine karton sererek önlem alan Emre Eyüpoğlu, "Dolu bir anda bastırdı, beklemiyorduk. Haliyle aracımızı korumak için üzerine karton serdik. Trabzon'un havası böyle, ne zaman ne olacağı belli olmuyor" dedi.